В США впервые проведут казнь заключенного с помощью азота

Первая в истории США казнь заключённого с использованием азота запланирована на 25 января.

Об этом сообщил суд в штате Алабама.

Отмечается, что речь идёт о Кеннете Юджине Смите, осуждённом за совершённое в 1988 году убийство женщины по заказу её супруга-священника.