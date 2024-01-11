В США впервые проведут казнь заключенного с помощью азота

Первая казнь заключённого в США с помощью азота запланирована на 25 января
Первая в истории США казнь заключённого с использованием азота запланирована на 25 января.
Об этом сообщил суд в штате Алабама.
Отмечается, что речь идёт о Кеннете Юджине Смите, осуждённом за совершённое в 1988 году убийство женщины по заказу её супруга-священника.
«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — передаёт РИА Новости.
Ранее в США разрешили казнить заключённого при помощи азота.