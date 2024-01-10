$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Американец получил $25 млн за 44 года тюрьмы по ложному обвинению

Американец Ронни Лонг получил $25 млн компенсации за то, что отсидел в тюрьме 44 года по ложному обвинению, пишет телеканал NBC News.

Американец получил $25 млн за 44 года тюрьмы по ложному обвинению
© Unsplash

По данным канала, коллегия присяжных, состоявшая исключительно из белых американцев, признала афроамериканца Лонга виновным в изнасиловании и краже со взломом в 1976 году.

В 2020 году приговор был отменен в связи с тем, что следствие выявило сокрытие стражами порядка доказательств невиновности Лонга.

Специалисты обнаружили, что образцы спермы и отпечатки пальцев на месте преступления не совпадали с теми, которые взяли у задержанного.

Компенсацию выплатил город Конкорд (штат Северная Каролина) и государственное бюро расследований. Городские власти выразили сожаление за ошибки, которые «причинили огромный вред» Лонгу.

Ранее сообщалось, что Лонг настаивал на своей невиновности и всю жизнь подавал апелляции, но ходатайства отклонялись. В декабре 2020 года он был освобожден по помилованию губернатора.

В 2021 году Лонгу присудили компенсацию в размере только $750 тыс. Адвокат Джейми Лау заявил, что размер выплаты недостаточен, он покрывает только 15 лет из 44, проведенных его клиентом в заключении.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости