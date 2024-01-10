Американец получил $25 млн за 44 года тюрьмы по ложному обвинению

Американец Ронни Лонг получил $25 млн компенсации за то, что отсидел в тюрьме 44 года по ложному обвинению, пишет телеканал NBC News.

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По данным канала, коллегия присяжных, состоявшая исключительно из белых американцев, признала афроамериканца Лонга виновным в изнасиловании и краже со взломом в 1976 году.

В 2020 году приговор был отменен в связи с тем, что следствие выявило сокрытие стражами порядка доказательств невиновности Лонга.

Специалисты обнаружили, что образцы спермы и отпечатки пальцев на месте преступления не совпадали с теми, которые взяли у задержанного.

Компенсацию выплатил город Конкорд (штат Северная Каролина) и государственное бюро расследований. Городские власти выразили сожаление за ошибки, которые «причинили огромный вред» Лонгу.

Ранее сообщалось, что Лонг настаивал на своей невиновности и всю жизнь подавал апелляции, но ходатайства отклонялись. В декабре 2020 года он был освобожден по помилованию губернатора.