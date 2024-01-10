Катар предложил Израилю новую сделку по Газе

Власти Катара предложили Тель-Авиву новую сделку, подразумевающую поэтапное освобождение заложников, удерживаемых бойцами палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет израильский 13 канал со ссылкой на источник.

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Источник отметил, что взамен на возвращение заложников Тель-Авив должен разрешить лидерам ХАМАС беспрепятственно покинуть сектор Газа, а также дать указание Армии обороны Израиля покинуть эксклав.

По данным канала, информацию о подготовке сделки не подтвердили ни в правительстве Израиля, ни в правительстве Катара.

Вместе с тем, пояснили журналисты, в Тель-Авиве в 18:00 по местному времени (19:00 мск) началось заседание военного кабинета Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В ходе заседания глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц подчеркнул, что ключевой задачей правительства остается освобождение заложников.