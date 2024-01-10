Фракция «Слуга народа» в Раде высказалась по законопроекту о мобилизации

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде приняла решение вернуть законопроект о мобилизации правительству Украины на доработку. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Только что фракция "Слуги народа" на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку Кабмину», — высказался он.

Накануне, 9 января, стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту.