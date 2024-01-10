Зеленский: на Западе «пока не готовы» давать Киеву сигналы о заморозке конфликта

Запад не готов дать сигнал Киеву о заморозке конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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«Я думаю, что пока партнеры [Запад] официально не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я не слышал их лично», — передает MK слова Зеленского.

По его словам, со стороны Соединенных Штатов нет никакого давления по приостановке поддержки Киева.

«Слышал разные голоса, которые звучат в СМИ, и в курсе разных обсуждений», — подытожил лидер Украины.