Алиев назвал условие открытия границы с Арменией

«Мы три года ждали, а нас обвинили в том, что откроем этот путь, применив силу. Хотя это было абсурдным обвинением. <...> Это не имеет никаких оснований, никакой подготовки не ведется, да и утаить это сегодня невозможно», — подытожил он.