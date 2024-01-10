Алиев назвал условие открытия границы с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не будет открывать границу с Арменией, пока Ереван не откроет Зангезурский коридор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По словам Алиева, предложенный Ереваном маршрут является «непригодным», так как его невозможно использовать в течение всего года. Он также добавил, что лучшим вариантом является маршрут через армянский город Мегри.
«Если названный мною маршрут (Зангезурский коридор — прим. ред.) не будет открыт, мы не намерены открывать нашу границу с Арменией в каком-либо другом месте. Таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы», — заявил Алиев.
Глава Азербайджана также прокомментировал обвинения в желании страны открыть Зангезурский коридор с помощью силовых методов.
«Мы три года ждали, а нас обвинили в том, что откроем этот путь, применив силу. Хотя это было абсурдным обвинением. <...> Это не имеет никаких оснований, никакой подготовки не ведется, да и утаить это сегодня невозможно», — подытожил он.
Ранее Алиев заявил, что Баку будет адекватно отвечать на антиазербайджанские действия Парижа.