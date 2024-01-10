НАТО приняли решение о продолжении помощи Украине
В заявлении по итогам заседания Совета «Украина-НАТО» сказано, что страны-участники альянса решили продолжить военную и экономическую помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС.
Заседание совета прошло в Брюсселе. Согласно тексту заявления, страны НАТО собираются и дальше оказывать Украине помощь «на миллиарды евро». При этом в документе нет каких-либо конкретных данных о новых поставках оружия и объёмах финансовой помощи.
«Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную, экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году», — сказано в тексте заявления.
Ранее парламент Италии одобрил резолюцию о продлении военной помощи Украине.