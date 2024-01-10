НАТО приняли решение о продолжении помощи Украине

В заявлении по итогам заседания Совета «Украина-НАТО» сказано, что страны-участники альянса решили продолжить военную и экономическую помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание совета прошло в Брюсселе. Согласно тексту заявления, страны НАТО собираются и дальше оказывать Украине помощь «на миллиарды евро». При этом в документе нет каких-либо конкретных данных о новых поставках оружия и объёмах финансовой помощи.