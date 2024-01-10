Названы дата и место встречи по «формуле мира» Украины

Дискуссия по украинской «формуле мира» пройдет в Давосе 14 января, сообщила постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. Трансляция заседания ведется на сайте организации.

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«Мы рассчитаем провести 14 января в Давосе дискуссию в качестве части украинской "мирной формулы"», — сказала она на заседании Совбеза ООН.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что США и западные союзники Киева 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде провели секретную встречу по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Тем не менее стороны не сумели достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.