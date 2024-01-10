На Украине заявили о давлении офиса Зеленского на Раду

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил команду из офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского не рассматривать снятие депутата Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета по безопасности, заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Разумков отметил, что решение Стефанчука является нарушением всех норм регламента заседаний.

«Видимо, получил команду ОП, боялся, что его накажут. Я нашел соответствующую норму регламента, чтобы включить этот вопрос в повестку дня и сейчас же рассмотреть. Стефанчук выключил мне микрофон, сказал, что происходящее "детский сад"», — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что на повестке дня были законопроекты, касающиеся военных, но Стефанчук решил закрыть заседание, чтобы не обсуждать вопрос Безуглой. Также он сообщил о блокировке парламентской трибуны депутатами правящей фракции «Слуга народа».