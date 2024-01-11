Украинские власти собираются возвести пантеон в Киево-Печерской лавре

После вытеснения из обители канонической Украинской православной церкви (УПЦ), украинские власти намереваются построить там храм и пантеон.

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Пантеон собираются возводить на месте отдельных построек УПЦ, сообщило ТАСС со ссылкой на информационное агентство ТСН.

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Иконы для нового храма Марии, по данным источника, собираются рисовать на ящиках из-под патронов.

Кроме того, власти задумали провести исследование святынь обители. Ясно, что проверяющих и планировщиков не волнует отношение к задуманному ими со стороны канонической церкви. Но, похоже, они не согласовали свои планы и с ЮНЕСКО, во всемирный список наследия которого включена Киево-Печерская лавра.

В комиссии, опечатывавшей имущество УПЦ на территории лавры, сообщили, что остаются объекты, судьба которых до сих пор решается в суде. Очередное заседание запланировано на 20 января.

"Мы вернули имущество государства, передали все эти объекты заповеднику. Но по состоянию на данный момент есть еще три объекта - это 54-й, 57-й и 58-й корпуса. Там находятся неизвестные люди, которые забаррикадировались", - заявила директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины Марьяна Томин.