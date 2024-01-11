Украинские власти собираются возвести пантеон в Киево-Печерской лавре
После вытеснения из обители канонической Украинской православной церкви (УПЦ), украинские власти намереваются построить там храм и пантеон.
Пантеон собираются возводить на месте отдельных построек УПЦ, сообщило ТАСС со ссылкой на информационное агентство ТСН.
Иконы для нового храма Марии, по данным источника, собираются рисовать на ящиках из-под патронов.
Кроме того, власти задумали провести исследование святынь обители. Ясно, что проверяющих и планировщиков не волнует отношение к задуманному ими со стороны канонической церкви. Но, похоже, они не согласовали свои планы и с ЮНЕСКО, во всемирный список наследия которого включена Киево-Печерская лавра.
В комиссии, опечатывавшей имущество УПЦ на территории лавры, сообщили, что остаются объекты, судьба которых до сих пор решается в суде. Очередное заседание запланировано на 20 января.
"Мы вернули имущество государства, передали все эти объекты заповеднику. Но по состоянию на данный момент есть еще три объекта - это 54-й, 57-й и 58-й корпуса. Там находятся неизвестные люди, которые забаррикадировались", - заявила директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины Марьяна Томин.
Напомним, что власти Украины вытесняют УПЦ из Киево- Печерской лавры. В марте 2023 года музеем-заповедником "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке был разорван договор аренды с канонической церковью. Затем инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. Суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. И для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии запретили находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. При этом раскольническая ПЦУ периодически устраивает свои службы в главном храме - Успенском соборе лавры.