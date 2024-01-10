Четыре парамедика погибли в результате удара по скорой помощи в секторе Газа

Палестинский Красный Полумесяц объявил в среду о гибели четырех своих парамедиков в центре сектора Газа в результате удара по машине скорой помощи, ответственность за который он приписал израильской армии.

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"Четыре члена спасательной бригады скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца погибли после того, как оккупанты (Израиль) напали на их автомобиль на улице Салахеддин у въезда в Дейр-эль-Балах", - говорится в заявлении организации, опубликованном на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ).

Представители израильской армии, с которыми связалось AFP, по традиции не прокомментировали ситуацию. В подобных случаях в Израиле заявляют, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

Ранее в среду министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что несколько человек погибли в результате израильского удара возле больницы в районе Дейр-эль-Балаха. По данным министерства, с 7 октября в Газе было уничтожено более 120 машин скорой помощи и убито 326 медицинских работников.

"Система здравоохранения Газы уже стоит на коленях, а усилия медицинского персонала, как и гуманитарных работников, постоянно блокируются из-за боевых действий", - заявил на прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.