Четыре парамедика погибли в результате удара по скорой помощи в секторе Газа
Палестинский Красный Полумесяц объявил в среду о гибели четырех своих парамедиков в центре сектора Газа в результате удара по машине скорой помощи, ответственность за который он приписал израильской армии.
"Четыре члена спасательной бригады скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца погибли после того, как оккупанты (Израиль) напали на их автомобиль на улице Салахеддин у въезда в Дейр-эль-Балах", - говорится в заявлении организации, опубликованном на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ).
Представители израильской армии, с которыми связалось AFP, по традиции не прокомментировали ситуацию. В подобных случаях в Израиле заявляют, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.
Ранее в среду министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что несколько человек погибли в результате израильского удара возле больницы в районе Дейр-эль-Балаха. По данным министерства, с 7 октября в Газе было уничтожено более 120 машин скорой помощи и убито 326 медицинских работников.
"Система здравоохранения Газы уже стоит на коленях, а усилия медицинского персонала, как и гуманитарных работников, постоянно блокируются из-за боевых действий", - заявил на прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
По последним данным, министерства здравоохранения Газы в палестинском анклаве погибло по меньшей мере 23 357 человек, в основном женщины, подростки и дети.