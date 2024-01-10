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В Словакии объяснили отказ осудить якобы экспорт ракет из КНДР в Россию

Братислава не подписала заявление с осуждением «экспорта ракет из КНДР в Россию» в связи с тем, что никаких доказательств не было представлено, рассказал глава МИД Словакии Юрай Бланар. Об этом пишет РИА «Новости».

В Словакии объяснили отказ осудить "экспорт ракет из КНДР в Россию"
© ТАСС

По данным агентства, Венгрия и Словакия стали единственными государствами ЕС, которые не подписали заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об экспорте ракет.

Министр отметил, что Братислава последовательно выступает за соблюдение санкций Совбеза ООН, международного права. Вместе с тем, республика отказывается подписывать голословные, ничем не подкрепленные заявления.

«Мы не будем делать это [подписывать заявление] лишь потому, что к нам кто-то обратиться с тем, что мы так думаем, но доказательств этому мы вам не дадим», — подчеркнул Бланар.

Вместе с тем, заметил глава МИД, если убедительные доказательства будут предоставлены, то республика подпишет документ.

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