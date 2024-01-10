Президент США Джо Байден сохранит полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на скандал с его неанонсированной госпитализацией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, Байден надеется на его скорейшее выздоровление.

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность отставки министра обороны Ллойда Остина, не сообщившего Белому дому о своей экстренной госпитализации. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников администрации США.

Как заявил один из чиновников, президент не принял бы отставку, даже если бы Остин подал заявление.

«Остин никуда не денется», - подчеркнул собеседник газеты.

В Пентагоне подтвердили, что Остин не собирается уходить в отставку. Представитель Минобороны США Патрик Райдер подчеркнул, что Остин «по-прежнему сосредоточен на выполнении своих обязанностей».

Решение Байдена поддержать Остина было принято на фоне призывов республиканцев, в том числе экс-президента Дональда Трампа, к увольнению министра.

В начале 2024 года Остин не сообщил Белому дому о своей госпитализации в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после «хирургической процедуры» (ее детали не раскрываются). Это вызвало вопросы о том, какое именно заболевание у министра и почему он решил скрыть информацию от руководства страны (по одной из версий, информацию не передали, так как глава аппарата Остина была в отпуске).

Как отмечает Politico, Байден известен своей лояльностью и ценит преемственность в своем кабинете. Президент и его команда «были непреклонны в том, что Остин сохраняет хорошую репутацию», несмотря на случай с госпитализацией.

Как заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, Байден «уважает тот факт, что госсекретарь Остин взял на себя ответственность за отсутствие прозрачности».

Министр планирует вернуться к работе через несколько дней.

Американского лидера Джо Байдена следует отправить в отставку из-за ситуации с министром обороны США Ллойдом Остином, считает экс-постпред при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

По ее мнению, уволить нужно Байдена, а не Остина. Хейли заявила, что невозможно поверить в происходящее. Она напомнила, что военные конфликты идут в Европе и на Ближнем Востоке, КНДР провела испытания межконтинентальной ракеты, способной ударить по Штатам.

Политик на встрече с избирателями в Айове подчеркнула, что случившееся указывает на то, что Байден не контактирует с главой Пентагона на ежедневной основе. Хейли добавила, что о состоянии Остина наверняка было известно недругам США, а глава государства оставался в неведении.

По ее словам, Байден делает Америку очень уязвимой и ставит американцев под угрозу.

Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс открыл официальное расследование по поводу госпитализации министра обороны США Ллойда Остина.

Издание The Hill в этой связи сообщает, что председатель написал несколько писем самому Остину, начальнику его штаба Келли Мэгсамен и заместителю министра Кэтлин Хикс, в которых требует ответить на вопросы, касающиеся госпитализации Остина и приложить соответствующие документы.

В письме министру Роджерс назвал "возмутительной ситуацией" то, что о хирургической операции министра не уведомили администрацию США.

Он резонно заявил, что "текущие контртеррористические мероприятия, а также ядерное командование и контроль", зависят "от четкого понимания способности министра принимать решения". Роджерс заявил и о том, что на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, "идея о том, что Белый дом и даже ваш собственный заместитель не понимали природу вашего состояния, явно неприемлема".

В письме был и такой вопрос: давал ли министр обороны своим сотрудникам приказ не сообщать официальным лицам о госпитализации, какие действия он совершил во время госпитализации и что в это время было предпринято центральным командованием США, отвечающим за Ближний Восток.

Роджерс считает, что "отсутствие прозрачности непростительно и могло привести к катастрофе".

Власти США заявили, что никакой опасности стране в связи с неожиданной госпитализацией министра обороны Ллойда Остина не было.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что ни разу возможности наших вооруженных сил отстаивать наши интересы в сфере нацбезопасности не были поставлены под угрозу», - сообщил в ходе очередного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Министра обороны США Ллойда Остина, находящегося в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона, перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Пентагона Патрика Райдера, распространенном пресс-службой ведомства.

«Он больше не находится в отделении интенсивной терапии, а восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший», — подчеркнул Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что министр в полной мере приступил к выполнению своих обязанностей. Он продолжает следить за повседневной деятельностью ведомства по всему миру. В частности, в понедельник Остин провел переговоры со своим заместителем Кэтлин Хикс и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин назвал последствия для политического положения президента США Джо Байдена на фоне скандала с сокрытием информации о раке у главы Пентагона Ллойда Остина. В беседе с «Лентой.ру» Блохин назвал этот скандал некритичным для главы государства.

«Чего-то критичного и сверхрадикального нет, были скандалы и погромче, с тем же сыном Байдена, коррупции на Украине, делами с Китаем — скандалы были и похлеще. Понятно, что республиканцы попытаются это дело использовать, но они готовы использовать любой факт, чтобы давить на администрацию Байдена», — сказал эксперт.

Ситуацию это реально не поменяет. Если бы у Байдена было бы еще четыре года правления, то можно было бы о чем-то говорить, а сейчас, перед выборами, ничего революционного не произойдет. (...) Не стоит из мухи делать слона Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист

При этом Блохин выразил уверенность в том, что даже в случае замены главы Пентагона отношения между Москвой и Вашингтоном останутся на прежнем уровне.