Порошенко призвал Раду разрешить выезд депутатов за границу

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обратился к руководству Верховной рады с призывом отменить предписания о запрете выезда депутатов страны за границу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Порошенко назвал данный запрет «отвратительным и незаконным». По его мнению, препятствование межпарламентской дипломатии является уголовным преступлением.

«Руководство парламента должно отменить это распоряжение. Самодурство никогда не победит дипломатию», — заявил Порошенко.

Кроме того он призвал немедленно рассмотреть ряд вопросов, в том числе законопроекты о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви и о согласовании главнокомандующим ВСУ назначения и увольнения командующих с целью нивелирования предпосылок столкновения военного и политического руководства страны. Также Порошенко считает, что Верховная рада должна отменить запрет на трансляции заседаний и «запустить журналистов в фойе» парламента, чтобы не скрывать правду от народа.