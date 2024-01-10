В ЕС заявили о нежелании Трампа помогать в случае нападения

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — привел Бретон слова Трампа, сказанные им во время разговора с фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году.