Выборы-2024: в каких странах пройдут голосования, меняющие судьбу мира

В 2024 году президентские и парламентские выборы должны пройти в 64 странах, на которые приходится больше половины мирового населения. РБК рассказало, какие выборы станут самыми важными для мировой политики.

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Тайвань

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Первые важные выборы 2024 года — президентские выборы на Тайване, которые намечены на 13 января. За пост президента будут бороться три кандидата: вице-президент, представитель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, мэр Нового Тайбэя, кандидат от консервативной партии Гоминьдан Хоу Юи и мэр Тайбэя, основатель новой оппозиционной Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ.

РБК отмечает, что итоги выборов окажут «колоссальное влияние» на отношения Тайваня с Китаем, где голосование уже назвали «выборами между войной и миром». Если кандидат от ДПП победит в третий раз подряд, усилится стремление Тайваня к независимости. Хоу выступает за сохранение статус-кво, а Кэ, наименее популярный кандидат, поддерживает возобновление диалога с Пекином.

Азербайджан

На 7 февраля 2024 года назначены досрочные выборы президента Азербайджана. Нынешний глава государства Ильхам Алиев находится у власти с 2003 года. В случае его победы он останется президентом еще на семь лет.

Всего о планах участвовать в выборах заявили 15 азербайджанских политиков, в их числе — экс-председатель Либерально-демократической партии Фуад Алиев и Гудрат Гасангулиев («Единый народный фронт Азербайджана»). РБК отмечает, что Алиев и Гасангулиев уже баллотировались на пост президента и не набирали более трех процентов голосов.

Россия

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. В начале декабря о решении баллотироваться заявил действующий президент Владимир Путин. КПРФ выдвинула кандидатом в президенты бывшего агрария Николая Харитонова, ЛДПР — Леонида Слуцкого, «Новые люди» — вице-спикера Думы Вячеслава Даванкова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что составить конкуренцию Путину на выборах вряд ли кто-то сможет «даже теоретически».

Индия

Точная дата всеобщих выборов в Индии еще неизвестна, ожидается, что они пройдут в апреле-мае. РБК отмечает, что самыми важными будут итоги выборов в нижнюю палату парламента. Партия или политическая коалиция, которой удастся получить большинство, сможет сформировать правительство и сделать своего лидера премьером. Пока победу предсказывают альянсу нынешнего премьера Нарендры Моди, который руководит страной с 2014 года.

Мексика

Президентские и парламентские выборы, а также выборы губернаторов пройдут в Мексике 2 июня. Впервые в истории страны два основных кандидата на пост президента — женщины. Кандидат от правящей левой партии «Движение национального возрождения» — бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. А оппозиционный центристский «Широкий фронт за Мексику» представляет бизнесвумен Сочитль Гальвес. Проведенный в конце ноября опрос показал, что пока Шейнбаум поддерживают 53 процента избирателей, а Гальвес — 25 процентов.

Результаты выборов президента в Мексике повлияют на отношения страны с США. Сейчас между двумя государствами много трений из-за потока мигрантов и контрабанды наркотиков.

Европарламент

Выборы в Европарламент состоятся 6-9 июня и станут первыми с момента выхода Британии из Евросоюза. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. Количество мандатов для каждой страны определяется численностью ее населения (минимум — шесть, максимум — 96), больше всего их у Германии.

Избиратели из разных стран голосуют за национальные партии, затем избранные депутаты распределяются по фракциям Европарламента в зависимости от политических взглядов. РБК отмечает, что рост популярности правых партий может изменить расклад сил в Европарламенте, поменяв его позицию по разным вопросам.

Европарламент должен одобрить кандидатуру главы Еврокомиссии. Пока неизвестно, пойдет ли Урсула фон дер Ляйен на второй срок.

Грузия

В 2024 году в Грузии пройдут парламентские и президентские выборы, первые — более значимые. Парламентское голосование состоится в последнюю субботу октября.

Именно премьер Грузии определяет политику страны, а президент в основном выполняет представительские функции. Как отмечает РБК, правящая партия «Грузинская мечта» намерена победить на выборах и пока опросы подтверждают ее лидерство: она набирает 25 процентов голосов, а партия последователей экс-президента Михаил Саакашвили — 13 процентов.

США

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что главными соперниками станут действующий президент, демократ Джо Байден и экс-президент, республиканец Дональд Трамп. Все остальные кандидаты от демократов и республиканцев не могут приблизиться к ним по популярности.

Затруднить участие Трампа в выборах могут многочисленные уголовные дела, но если он победит, это «внесет элемент неопределенности как во внутреннюю, так и во внешнюю политику США», отмечает РБК.

Молдавия