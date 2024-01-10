В Болгарии предложили перенести памятник "Алеша" из Пловдива в Софию
В городской совет Пловдива депутаты партии "Демократы за сильную Болгарию" внесли предложение о переносе памятника "Алеша" из Пловдива в Музей социалистического искусства в Софии.
Ранее так в стране поступили с памятником Советской армии в Софии, что привело к его постепенному разрушению.
Тем не менее, парламентарии Пловдива от "Демократов за сильную Болгарию" настаивают на том, чтобы работы по переносу монумента завершились до конца 2024 года. Депутаты утверждают, что перемещение памятника "является моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима", сообщил ТАСС.
Ожидается, что это предложение депутатов будет рассмотрено 17 января. Однако в Музее социалистического искусства в Софии, куда его предлагают перенести, нет места и для бронзовых скульптур, тем более для такого масштабного монумента, стоящего в горах.
Идея установки в Пловдиве на холме Бунарджика памятника "Алеша" родилась в 1947 году. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием будущим поколениям. Всего за один год на сооружение памятника было собрано около 6,4 млн левов пожертвований. 5 ноября 1957 года памятник был открыт. В начале 90-х годов городское правительство приняло решение снести монумент, однако его спасло общественное мнение.