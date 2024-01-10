$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

В Эквадоре заявили о приостановке всех массовых мероприятий

Все массовые мероприятия в Эквадоре приостановлены в связи с введенным чрезвычайным положением из-за беспорядков в стране. Об этом заявило Министерства спорта Эквадора.

В Эквадоре заявили о приостановке всех массовых мероприятий
© globallookpress.com

"С целью защиты спортсменов, работников соответствующих организаций, а также граждан в Эквадоре приостановлены все массовые мероприятия", - указано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Решение касается объектов, находящихся в ведении министерства спорта, а также других мест отдыха в стране.