Госполиция Латвии взялась за «Слово пацана»

Госполиция Латвии направила письма в 70 рижских школ, попросив уведомить полицейских, если школьники начнут создавать уличные банды после просмотра российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает TVNET со ссылкой на сюжет телеканала TV3 Ziņas.

В Госполиции заявили, что письма было решено направить из-за драки подростков, которая произошла в Риге в декабре. Полицейские заподозрили, что драка связана с влиянием «Слова пацана», и решили превентивно предупредить школы, хотя связь драки и российского сериала доказана не была.

«На данный момент у нас нет никаких признаков того, что драка, произошедшая в декабре, связана с сериалом. И на данный момент мы не получили никаких сигналов о том, что с сериалом связано какое-то насилие среди молодежи», - заявил глава рижского отделения Госполиции Сергей Галилеевс.

Заместитель директора 88-й средней школы Риги Надежда Шубникова заявила, что школе неизвестно, увлекаются ли школьники этим сериалом.

«Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал пока нет и, надеюсь, не будет», - подчеркнула она.

При этом директор рижской 72-й средней школы Павел Пестов заявил, что в школе слышат, как ученики цитируют «Слово пацана» и слушают песни из сериала, то есть, он действительно популярен.

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре-декабре 2023 года. Он рассказывает о подростковых группировках Казани конца 80-х годов.