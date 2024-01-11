Верховный суд Польши утвердил результаты парламентских выборов

Верховный суд Польши признал результаты парламентских выборов, которые состоялись 15 октября 2023 года, законными. Об этом сообщает агентство PAP.

По его данным, после рассмотрения рассмотрения жалоб на ход голосования Палата по чрезвычайному контролю и публичным делам суда вынесла решение признать выборы состоявшимися. Судебный орган рассмотрел почти 1,2 тыс. заявлений о нарушениях на выборах, которые были зарегистрированы избирательной комиссией, и постановил, что ни одно из них не повлияло на результаты голосования.