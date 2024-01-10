Подруга Зеленского возглавила Счетную палату

Верховная рада назначила главой Счетной палаты Украины Ольгу Пищанскую, которая близка к семье президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко, назвав назначение "позором и кумовством".

"Первое заседание Верховной рады в 2024 году началось с позора и кумовства. <...> назначили главой Счетной палаты подругу президента и его соседку из Кривого Рога Ольгу Пищанскую", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, кандидатуру Пищанской поддержали 252 депутата, основная масса голосов принадлежит членам пропрезидентской партии "Слуга народа". Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", в которую входит Геращенко, голосовала против. Депутат рассказала, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук предварительно провел "сигнальное голосование", чтобы проверить, хватит ли голосов для назначения Пищанской.

Однопартиец Геращенко Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил в своем Telegram-канале, что сестра Пищанской Светлана также близка к семье Зеленского и возглавляла фирму, на которую была оформлена вилла семьи президента в Италии.