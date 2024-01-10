"С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, [ее причины коренятся] и в развитии украинской политической сцены и ее отношении к согражданам русской национальности. И, конечно же, в тотальном влиянии США на все, что происходило и происходит на Украине после 2014 года", - отметил Фицо. ТАСС