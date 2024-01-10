Мировые СМИ назвали 2023-й годом, «который принес Западу чувство дискомфорта». Как отмечает китайская газета Global Times, баланс сил смещается, отклоняясь от системы ценностей, которые долгие годы продвигал Вашингтон.

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Как отмечает автор, в конце 2023 и начале 2024 года американские и европейские СМИ перешли в режим «переосмысления». Так, Foreign Affairs писал, что это был «год внешнеполитической борьбы администрации президента США Джо Байдена», а BBC назвали его годом, «который принес Западу чувство дискомфорта». В статьях отмечалось, что США, Евросоюз и их союзники столкнулись с рядом неудач на внешнеполитической арене, а во многих областях «дует не попутный интересам Запада ветер».

Основной «дискомфорт» у Запада вызван вспышками проблем на региональном и международном уровнях. США и Европа допустили ошибки в общей стратегии реагирования на проблемы. Особенно это коснулось Вашингтона, который стратегически сфокусировавшись на одном, упускает другое. Сейчас же он утратил свое стратегическое центральное положение, хотя американские политики все еще рассматривают явление «одной сверхдержавы» как «вечный актив», не замечая, как «ноша гегемонии» тянет их назад.