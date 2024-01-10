СМИ назвали год, принесший Западу «чувство дискомфорта»
Мировые СМИ назвали 2023-й годом, «который принес Западу чувство дискомфорта». Как отмечает китайская газета Global Times, баланс сил смещается, отклоняясь от системы ценностей, которые долгие годы продвигал Вашингтон.
Как отмечает автор, в конце 2023 и начале 2024 года американские и европейские СМИ перешли в режим «переосмысления». Так, Foreign Affairs писал, что это был «год внешнеполитической борьбы администрации президента США Джо Байдена», а BBC назвали его годом, «который принес Западу чувство дискомфорта». В статьях отмечалось, что США, Евросоюз и их союзники столкнулись с рядом неудач на внешнеполитической арене, а во многих областях «дует не попутный интересам Запада ветер».
Основной «дискомфорт» у Запада вызван вспышками проблем на региональном и международном уровнях. США и Европа допустили ошибки в общей стратегии реагирования на проблемы. Особенно это коснулось Вашингтона, который стратегически сфокусировавшись на одном, упускает другое. Сейчас же он утратил свое стратегическое центральное положение, хотя американские политики все еще рассматривают явление «одной сверхдержавы» как «вечный актив», не замечая, как «ноша гегемонии» тянет их назад.
Как отмечал американский политолог Джон Миршаймер, США как сверхдержава имеет единственную привилегию — страна может позволить себе допускать ошибки. Однако им давно назначена «тайная цена», пишет автор. Чрезмерное расширение рамок стратегии безопасности Соединенных Штатов и неверное распределение ресурсов привело к тому, что удары на внешнеполитической арене передаются внутрь государства, порождая финансовые, социальные и политические кризисы.