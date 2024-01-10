Хуситы совершили новое нападение на корабль в Красном море
Йеменская группировка хуситов совершила новое нападение на корабль в Красном море. Британская организация морской торговли получила сообщение об инциденте в 50 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда, сообщает телеканал Al Jazeera.
Данных о жертвах или ущербе в результате очередной атаки на торговое судоходство в регионе не поступало.
Из-за нападений хуситов в последние недели крупнейшие перевозчики перенаправили свои суда. Группировка начала атаки в знак протеста против войны Израиля в Газе.
Тем временем, центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что сбило 18 беспилотников, запущенных повстанцами-хуситами над южной частью Красного моря. Это стало 26-м нападением на международные морские пути за последние семь недель.
CENTCOM сообщил, что две противокорабельные крылатые ракеты и одна противокорабельная баллистическая ракета также были сбиты совместно с силами Великобритании.