Эксперт оценил способность армии Эквадора подавить беспорядки в стране

"В стране насчитывается более 20 преступных группировок. И, очевидно, у полиции есть определенная информация об их структуре, об их лидерах и месторасположении. Но если до сих их не удалось нейтрализовать, то рассчитывать на то, что теперь это будет сделано в одночасье, не стоит. На борьбу с бандитами была направлена армия. Да, у нее больше силовых возможностей, чем у полиции, однако у нее меньшая практика борьбы с преступными элементами. Поэтому эта борьба может затянуться. Есть пример Колумбии, где такая борьба идет уже на протяжении десятилетий, но она еще не завершена", — отметил Калашников.