Эксперт оценил способность армии Эквадора подавить беспорядки в стране
Советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников в разговоре с Рамблером прокомментировал беспорядки в Эквадоре, отметив, что подключившаяся к наведению порядка в стране армия превосходит по своим силам преступные группировки.
Ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, президент ввел чрезвычайное положение и комендантский час, а Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито. В МИД РФ отмечали, что никаких происшествий с россиянами в Эквадоре зафиксировано не было.
Преступные группировки существуют во всех странах Латинской Америки. К сожалению, они достаточно распространены и хорошо организованы. При этом эквадорская "мафия" (назовем ее так), на мой взгляд, не является чем-то "выдающимся". И я очень сомневаюсь, что она будет способна противостоять армии страны. Конечно, армия сильнее. Другое дело, что армию не всегда привлекают к полицейским операциям. А полиции пока ни в одной стране Латинской Америки не удалось победить мафию.Николай КалашниковСоветник директора Института Латинской Америки РАН
Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о том, может ли внутренний конфликт в Эквадоре привести к политическим изменениям в стране.
"Я бы не преувеличивал значение этих событий для внутриполитической жизни Эквадора. Да, когда происходит побег лидеров крупнейших банд из тюрем - это оплеуха правительству страны, оплеуха полицейским силам, но не более того. И я сомневаюсь, что эти события способны привести к смене правительства, отставке президента или чему-то подобному. Могут быть беспорядки, организованные преступными группировками, но об их масштабах сейчас судить трудно. Сперва нужно понять, какие именно слои населения Эквадора взбудоражили эти побеги", — сказал эксперт.
Калашников при этом выразил мнение, что операция по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в Эквадоре не будет скоротечной.
"В стране насчитывается более 20 преступных группировок. И, очевидно, у полиции есть определенная информация об их структуре, об их лидерах и месторасположении. Но если до сих их не удалось нейтрализовать, то рассчитывать на то, что теперь это будет сделано в одночасье, не стоит. На борьбу с бандитами была направлена армия. Да, у нее больше силовых возможностей, чем у полиции, однако у нее меньшая практика борьбы с преступными элементами. Поэтому эта борьба может затянуться. Есть пример Колумбии, где такая борьба идет уже на протяжении десятилетий, но она еще не завершена", — отметил Калашников.
Главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо ранее заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет.