Премьер Ирака тайно попросил США оставить военных в стране

Власти Ирака после публичных требований о выводе военных США из страны тайно попросили Вашингтон не делать этого, пишет Politico.

В публикации говорится, что иракский премьер Мухаммед Шия ас-Судани в частном порядке сообщил неназванным американским чиновникам, что готов договариваться о сохранении американских военных в стране.

Отмечается, что заявление о выводе американских военных было сделано, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию. В то же время авторы статьи пишут, что иракский парламент может не поддержать позицию ас-Судани и потребовать ухода военных США.

Премьер Ирака ранее заявлял, что в стране будет создан комитет, курирующий уход иностранных военных. Это было сделано вскоре после убийства американцами в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари, чью группировку американцы подозревали в нападениях на сотрудников американских ведомств в Ираке.