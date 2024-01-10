Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, который находится под стражей, объявил голодовку. ТАСС
«Как политзаключенный, начинаю голодовку с первого дня моего заключения», — объявил Каминьский. Газета.Ru
Восемь лет назад Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик получили 3,5 года тюрьмы за превышение полномочий. Затем они были помилованы решением президента Анджея Дуды. Однако данное решение было опротестовано. В конце 2023 года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения каждого и лишили депутатского статуса. Российская газета
Во вторник Каминьского и Вонсика задержали в президентском дворце и доставили в следственный изолятор. В их поддержку в Варшаве прошла демонстрация. News.ru