Восемь лет назад Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик получили 3,5 года тюрьмы за превышение полномочий. Затем они были помилованы решением президента Анджея Дуды. Однако данное решение было опротестовано. В конце 2023 года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения каждого и лишили депутатского статуса. Российская газета