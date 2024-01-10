The Economist высмеяла возраст Байдена, сравнив его со ржавой машиной
Редакция The Economist высмеяла возраст президента США Джо Байдена. На обложке нового выпуска она разместила сравнение американского лидера с автомобилем, который был выпущен в 1942 году и уже стал хламом.
На обложку нового номера The Economist поместил картинку с Байденом и старым, ржавеющим и разваливающимся авто.
«Сделано в 1942 году. Можно ли на этом ездить в 2024-м?» — задается вопросом редакция на обложке.
Отметим, что в публикации с этой иллюстрацией Джо Байдена называют «непопулярным, 81-летним мужчиной», которому придется бороться за кресло президента на новых выборах с бывшим главой США Дональдом Трампом. Демократическая партия, по мнению авторов, не смогла «игнорировать Байдена» и проявила «трусость и самодовольство», выбрав его для участия в выборах.