Названо число россиян, над которыми нависла угроза депортации из Латвии
Миграционная служба Латвии в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство россиян, под угрозой выдворения оказалось несколько тысяч человек. Об этом заявил временный поверенный в делах России в балтийской республике Олег Зыков, пишет ТАСС.
По его словам, вопрос соблюдения прав российских граждан, которые проживают в Латвии, сейчас стоит очень остро.
«Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны. В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», - пояснил дипломат в эфире Первого канала.
Постоянный вид на жительство Латвии россиянам выдают только при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровне не ниже А2 (от него освобождены россияне моложе 15 и старше 75 лет).
При этом в управлении по делам гражданства и миграции Латвии заявили, что россияне должны были подать документы к установленному поправками к закону об иммиграции сроку — к 30 ноября. В связи с тем, что 1213 граждан России не подали документы, не оформили ВНЖ и не покинули страну было принято решение об их депортации, заметили в ведомстве.