Названо число россиян, над которыми нависла угроза депортации из Латвии

Миграционная служба Латвии в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство россиян, под угрозой выдворения оказалось несколько тысяч человек. Об этом заявил временный поверенный в делах России в балтийской республике Олег Зыков, пишет ТАСС.

По его словам, вопрос соблюдения прав российских граждан, которые проживают в Латвии, сейчас стоит очень остро.

«Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны. В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», - пояснил дипломат в эфире Первого канала.

Постоянный вид на жительство Латвии россиянам выдают только при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровне не ниже А2 (от него освобождены россияне моложе 15 и старше 75 лет).