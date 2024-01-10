В ФРГ началась массовая забастовка машинистов

В ночь со вторника на среду машинисты в Германии начали массовую забастовку, передает РИА Новости.

О том, что забастовка продлится с 02.00 (04.00 мск) 10 января до 18.00 (20.00 мск) 12 января, сообщил 7 января профсоюз машинистов Германии GDL. Компания Deutsche Bahn заявила в соцсетях, что в связи с забастовками с сегодняшнего утра железнодорожное движение «сильно ограничено». Она обратилась к пассажирам с призывом изучить «аварийное» расписание.

Гражданам рекомендовали отказаться от поездок по железной дороге до окончания забастовки. При этом на дорогах также может возникнуть коллапс из-за планов фермеров продолжать протестовать против планов правительства по сокращению субсидий. Они блокируют дороги своими тракторами.

GDL и Deutsche Bahn не смогли достичь договоренности о зарплатах в конце ноября. Компания сообщила, что не готова принять условия, которые были выдвинуты профсоюзом.