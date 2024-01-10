В Польше начались протесты после задержания экс-главы МВД

Около 300 человек вышли на демонстрацию перед президентским дворцом в Варшаве после задержания там бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщает радиостанция RFM.

Напомним, что ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Чеслава Мрочека заявило, что Каминьского и Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве вечером во вторник, 9 января. Они прибыли туда по приглашению президента страны Анджея Дуды.

Отмечается, что многие протестующие принесли с собой польские флаги и скандируют: «Это Польша». Участники митинга признавались журналистам, что не ожидали задержания чиновников. Многие из них считают, что Каминьского и Вонсика необходимо освободить.