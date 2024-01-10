«Кризис нацбезопасности»: американские СМИ о скандале вокруг болезни главы Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин в начале января попал в больницу с осложнениями после «хирургической процедуры», детали которой сначала не раскрывались, и не сообщил об этом почти никому. Многие республиканцы и некоторые демократы призвали уволить его за сокрытие информации, а СМИ назвали это «кризисом национальной безопасности».

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Как отмечает CNN, первую операцию - простатэктомию - Остин перенес еще 22 декабря, но об этом никого в Белом доме также не уведомили. Врачи заявили, что у Остина был обнаружен рак простаты на ранней стадии и «прогноз у него отличный».

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Несмотря на растущие вопросы о том, почему Белый дом, Конгресс и Совет национальной безопасности не были уведомлены о болезни министра обороны, президент Джо Байден поддерживает Остина, подчеркивает CNN. Однако многие члены Палаты представителей и Сената США назвали неприемлем «пропажу» главы Пентагона на несколько дней во время украинского кризиса и войны на Ближнем Востоке.

Остин пытался защитить свою медицинскую тайну; вместо этого его секретность превратила госпитализацию в полномасштабный кризис национальной безопасности, пишет The New York Times. Этот эпизод поставил под сомнение личный авторитет Остина, а также общую компетентность его ведомства. Расходящиеся показания сотрудников Пентагона, стремящихся защитить своего начальника, делу не помогли. Грубое нарушение протокола снизило доверие к Пентагону в целом, заявили NYT законодатели, нынешние и бывшие американские чиновники.

Ошеломленные чиновники Министерства обороны США изо всех сил пытались переварить новость о том, что Остину диагностировали рак простаты и он держал это в секрете в течение нескольких недель, пишет Politico со ссылкой пятерых сотрудников Пентагона и администрации США.

Чиновники заявили, что испытали «эмоциональный удар», когда стали известны подробности о состоянии Остина и его отказе уведомить даже ближайших советников. Собеседники Politico заявили, что не против стремления Остина к конфиденциальности, но не понимают, почему он скрыл свой диагноз и последующую госпитализацию от своих же сотрудников. Один из чиновников Пентагона назвал решение Остина не сообщать о болезни президенту США «безрассудным и безответственным».

Сотрудники Пентагона говорят об «ошеломляющем сбое в системе связи», хотя несколько высокопоставленных сотрудников министерства узнали о ситуации с Остином 2 января, на следующий день после его второй госпитализации. Но глава администрации Остина Келли Магсамен заболела и не смогла проинформировать соответствующих чиновников. А помощник главы Пентагона по связям с общественностью Крис Мигер в это время «бегал по врачам» со своей беременной женой. Представитель Минобороны США Патрик Райдер тоже узнал о госпитализации, но решил не настаивать на предоставлении дополнительной информации.