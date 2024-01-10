Вооруженный конфликт в Эквадоре: главное к этому часу

Эквадор находится «в состоянии внутреннего вооруженного конфликта» после бунта в тюрьмах, побега лидеров преступных группировок, захвата заложников и гибели не менее 10 человек. Что известно о ситуации в Эквадоре к этому часу – в материале «Рамблера».

Побег главарей крупнейших банд Эквадора

Два лидера крупнейших банд Эквадора – «Лос-Чонерос» и «Лос-Лобос», которые могут влиять на политику в стране, Хосе Адольфо Вильямар и Фабрисио Колон Пико сбежали из тюрьмы.

При этом тюремные бунты прокатились по всей стране. В пяти тюрьмах Эквадора арестанты взяли в заложники и удерживали охранников и административных работников, пишет РИА Новости.

«В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы Асуай №1, Каньяр №2, Напо №1, Тунгурауа №1 и Котопахи №1, где удерживаются 125 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 14 членов административного персонала», – сообщила национальная служба исполнения наказаний в соцсети Х.

При этом СМИ Эквадора распространились кадры, на которых заключенные расстреливают взятых в заложники охранников. Также в нескольких городах страны вооруженные банды захватили сотрудников полиции. Семеро полицейских за сутки похищены в Кито и городе Мачала на юго-западе Эквадора, пишет НТВ.

При этом на улицах Эквадора члены банд совершают нападения, предпринимают попытки захвата тюрем и университетов, требуя, чтобы президент убрал с улиц силовиков, в том числе и военных. Также вооруженные бандиты устраивают акции устрашения, публикуя видеозаписи с казнями сотрудников тюрем и правоохранителей, отмечает News.ru.

Захват телестудии и университета

9 января вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль, взяли в заложники телеведущих и потребовали дать им возможность высказаться. Все действия преступников транслировались в прямом эфире, пишет Ecuavisa.

По данным издания, нападение произошло около 14:18 по местному времени (22:18 мск). Бандиты в капюшонах захватили телестудию. При этом к голове журналиста Хосе Луиса Кальдерона было приставлено оружие, а затем в карман его пиджака положили динамит.

Кадры из телестудии облетели весь мир, так как трансляция не прерывалась.

«В 14:33 начался хаос. На экране ничего не было видно, но были слышны выстрелы, крики и призывы о помощи. В 14:34 на съемочной площадке погас свет. Однако крики продолжались. В 14:39 трансляция была отключена внутри страны, но все еще была доступна в Интернете», – отмечает издание.

В итоге полиции удалось справиться с вооруженными бандитами, заложники были освобождены. Силовики задержали 13 человек.

Прокуратура Эквадора заявила о том, что задержанные в ходе освобождения телестудии в Гуаякиле предстанут перед судом по обвинению в терроризме.

Также вооруженные преступники ворвались в Национальный университет Гуаякиля. В местных СМИ появились кадры того, как студенты и преподаватели пытаются защититься от бандитов, баррикадируя двери и прячась в аудиториях, пишет «Комсомольская правда».

Внутренний вооруженный конфликт

В тот же день, 9 января, президент Даниэль Нобоа издал указ об объявлении внутреннего вооруженного конфликта в стране и отдал приказ вооруженным силам нейтрализовать группировки.

Исполнительный указ № 111 предусматривает «признание существования внутреннего вооруженного конфликта» и дополняет указ № 110, которым в стране было объявлено чрезвычайное положение и комендантский час, отмечает Ecuavisa.

Также документом около двадцати организованных преступных группировок признаются террористическими организациями.

В свою очередь глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо заявил о том, что эти группировки стали военной целью, и пообещал, что переговоров с преступниками не будет, пишет ТАСС.

«С этого момента каждая террористическая группа, указанная в указе [президента Даниэля Нобоа], стала военной целью. На карту поставлено настоящее и будущее нашей страны, и никакой террористический акт не заставит нас сдаться. Мы не собираемся отступать или вести переговоры», – заявил он в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети X.

По данным журналиста «Известий» Владимира Гаполинова, который в настоящее время находится в Гуаякиле, улицы города опустели, и полиции удалось разогнать представителей бандитских группировок.

«Попадаются только редкие прохожие. Люди боятся выходить из своих домов, чтобы не стать жертвами перестрелки и уличных банд. Гипермаркеты эвакуировали своих посетителей и закрылись», – рассказал он 10 января.

Погибли не менее 10 человек

По последним данным, которые привела национальная полиция страны, по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, пишет РИА Новости.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik сообщила, что на данный момент никаких происшествий с россиянами в Эквадоре не зафиксировано.

А посольство России настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора или его посещения.

Реакция Аргентины