Маск: в дома американцев вскоре начнут заселять нелегальных мигрантов

Маск: в США вскоре начнут заселять нелегальных мигрантов в дома американцев
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.
Об этом он написал в соцсети X.
«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», — говорится в сообщении.
Ранее Маск заявил, что 2024 год станет ещё более безумным, чем предыдущие.
Также, по его словам, демографический коллапс — самая большая проблема человечества.