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Маск: в США вскоре начнут заселять нелегальных мигрантов в дома американцев

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.

Маск: в дома американцев вскоре начнут заселять нелегальных мигрантов
© globallookpress.com

Об этом он написал в соцсети X.

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», — говорится в сообщении.

Маск дал зловещий прогноз на 2024 год

Ранее Маск заявил, что 2024 год станет ещё более безумным, чем предыдущие.

Также, по его словам, демографический коллапс — самая большая проблема человечества.

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Илон Маск