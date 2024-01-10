В ЕС призвали приостановить одно из соглашений с Израилем

«Считает ли вице-президент Комиссии/верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель] вышеуказанные действия нарушением статьи 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которая определяет уважение прав человека и демократических принципов как "существенный элемент" соглашения? Если да, приостановит ли ЕС действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем? Если нет, то почему вышеуказанные действия не являются нарушением прав человека?» — спросила автор письма.