Во Флориде в возрасте 78 лет умерла мать Мелании Трамп

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс скончалась 9 января в возрасте 78 лет. Об этом Мелания Трамп написала на своей странице в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

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Трамп назвала свою мать сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. По словам бывшей первой леди, Аманда была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мелания Трамп отметила, что будет скучать по матери и продолжит чтить и любить ее наследие. По данным телекомпании ABC, Кнавс умерла во Флориде.