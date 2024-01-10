Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею

«Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью ее уничтожить», — заявил глава КНДР в ходе посещения предприятий оборонной промышленности.