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Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею

Южная Корея стала самым враждебным государством для КНДР. В случае военной провокации со стороны Сеула Пхеньян без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения этой страны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею
© РИА Новости

«Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью ее уничтожить», — заявил глава КНДР в ходе посещения предприятий оборонной промышленности.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян не планирует «в одностороннем порядке» провоцировать эскалацию конфликта на Корейском полуострове, но и «не собирается избегать войны».

«Пока власти Республики Корея не осознают ошибочность самоубийственной политики конфронтации с КНДР, наша республика будет неизменно продолжать очевидные практические действия, основанные на принципах справедливой борьбы», — подытожил северокорейский лидер.

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