Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею

Южная Корея стала самым враждебным государством для КНДР. В случае военной провокации со стороны Сеула Пхеньян без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения этой страны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает ЦТАК.
«Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью ее уничтожить», — заявил глава КНДР в ходе посещения предприятий оборонной промышленности.
Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян не планирует «в одностороннем порядке» провоцировать эскалацию конфликта на Корейском полуострове, но и «не собирается избегать войны».
«Пока власти Республики Корея не осознают ошибочность самоубийственной политики конфронтации с КНДР, наша республика будет неизменно продолжать очевидные практические действия, основанные на принципах справедливой борьбы», — подытожил северокорейский лидер.