$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

Власти Перу направят спецназ на границу с Эквадором

Глава МВД Перу Виктор Торрес Фалькон приказал усилить контроль на границе с Эквадором, направив туда спецназ. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

Власти Перу направят спецназ на границу с Эквадором
© Reuters

Власти распорядились немедленно отправить контингент Управления специальных операций (Diroes) полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором.

Ранее вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали.

В стране введен режим «внутреннего вооруженного конфликта». На фоне обострения ситуации в сфере безопасности мобилизованы армия и полиция.

В декабре почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре.

В мае прошлого года на секретаря российской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Валерия Ставицкого было совершено нападение. Как уточнялось, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходил саммит.

В мире
Даниэль Нобоа
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости