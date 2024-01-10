Власти Перу направят спецназ на границу с Эквадором

Глава МВД Перу Виктор Торрес Фалькон приказал усилить контроль на границе с Эквадором, направив туда спецназ. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
Власти распорядились немедленно отправить контингент Управления специальных операций (Diroes) полиции Перу для усиления мер безопасности на границе с Эквадором.
Ранее вооруженные люди ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих, однако их задержали.
В стране введен режим «внутреннего вооруженного конфликта». На фоне обострения ситуации в сфере безопасности мобилизованы армия и полиция.
В декабре почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга похитили в Эквадоре.
В мае прошлого года на секретаря российской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Валерия Ставицкого было совершено нападение. Как уточнялось, инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре, где проходил саммит.