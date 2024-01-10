Кандидат в президенты США назвал главную угрозу для страны

"Угрозой номер один для этой страны с точки зрения внешней политики является Китай. [Президент США Джо] Байден не делает ничего, чтобы сдержать Китай <...>. Нам нужно больше военно-морской мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы иметь возможность сдерживать амбиции Китая", - отметил он во вторник на встрече с избирателями в штате Айова, которую транслирует телеканал Fox News.