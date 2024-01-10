Президент Владимир Зеленский и его администрация пытаются добиться финансирования Украины через пиар-акции, но терпят поражение. Об этом заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью YouTube-каналу Politeka, передает РИА Новости.

Он указал, что офис лидера Украины должен отбросить свою раннюю стратегию, построенную вокруг пиара, когда Зеленский приезжал в США и заявлял: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет». Это время ушло, считает аналитик.

Небоженко указал, что руководство Украины ошибочно пытается преподнести свои запросы как «нечто уникальное». В то же время множество лидеров различных государств на регулярной основе приезжают в Вашингтон, чтобы «клянчить деньги», поэтому речи Зеленского никому не кажутся чем-то оригинальным.