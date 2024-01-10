В аэропорту столицы Эквадора усилили меры безопасности

Руководство международного аэропорта столицы Эквадора ограничило доступ в здание на фоне кризиса в сфере безопасности.

"Международный аэропорт Марискаль Сукре в Кито сообщает гражданам о мерах, которые были приняты для обеспечения безопасности пассажиров, пользователей, сотрудников аэропорта, объектов и воздушных перевозок в координации с национальным правительством, генеральным управлением гражданской авиации и муниципалитетом Кито", - говорится в сообщении.

Аэропорт продолжит работу, однако в здание смогут зайти только пассажиры с билетами или посадочными талонами. Вход в здание провожающих и встречающих будет запрещен.

"Также будут запрещены скопления людей в терминалах", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководство аэропорта предупредило об усилении досмотра пассажиров и их экипажа.

"Будут проводиться случайные проверки транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль.