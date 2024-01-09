Разделение Украины включили в топ-10 глобальных рисков 2024 года

В числе глобальных рисков 2024 года увидели разделение территории Украины. Список составил обозреватель международных отношений и главный редактор журнала The Time Ян Бреммер.

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«В этом году Украина будет де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год — это переломный момент в войне», — написал Бреммер.

По его словам, если Вооруженные силы республики (ВСУ) не смогут решить кадровые проблемы, если Киев не увеличит производство оружия и не создаст «реалистичную военную стратегию» в ближайшее время, ее территориальные потери могут стать необратимыми и даже расшириться.

В статье указано, что серьезный удар Украине нанесли союзники, в первую очередь, Соединенные Штаты, из-за сокращения политической и материальной поддержки. Перспективы военной помощи со стороны стран Евросоюза немногим лучше, в то время как республика испытывает острый кадровый дефицит.

«По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию РФ», — считает Ян Бреммер.