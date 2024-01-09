В Словакии стартовала президентская избирательная кампания

Президентская избирательная кампания стартовала в Словакии, выдвижение кандидатов завершится 30 января. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

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Уточняется, что завершится она 21 марта, за два дня до выборов. Если потребуется проведение второго тура 6 апреля, она также завершится за 48 часов до этого срока, отметили в министерстве.