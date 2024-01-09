Трамп: отказ экс-президенту в праве на иммунитет «создаст плохой прецедент»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отказ ему в праве на неприкосновенность «создаст очень плохой прецедент». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Трамп сделал после слушаний в суде в Вашингтоне, на котором рассматривался вопрос права бывшего президента на неприкосновенность. По мнению стороны защиты, перед началом уголовного преследования в адрес Трампа, конгресс США должен был вынести ему импичмент.

«Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры <...> я считаю, что, как президент, вы должны обладать иммунитетом <...> Мы говорили сегодня <...> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки», — заявил он журналистам по итогу суда.