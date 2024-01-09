Трамп: отказ экс-президенту в праве на иммунитет «создаст плохой прецедент»
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отказ ему в праве на неприкосновенность «создаст очень плохой прецедент». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Трамп сделал после слушаний в суде в Вашингтоне, на котором рассматривался вопрос права бывшего президента на неприкосновенность. По мнению стороны защиты, перед началом уголовного преследования в адрес Трампа, конгресс США должен был вынести ему импичмент.
«Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры <...> я считаю, что, как президент, вы должны обладать иммунитетом <...> Мы говорили сегодня <...> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки», — заявил он журналистам по итогу суда.
Отметим, что в начале декабря Апелляционный суд Вашингтона уже отказал Дональду Трампу в предоставлении неприкосновенности в деле о штурме Капитолия. Согласно версии стороны защиты, во время штурма Капитолия Трамп ещё выполнял обязанности президента, поэтому находился под защитой президентской неприкосновенности. В свою очередь, сторона обвинения заявляет, что действия Трампа вышли за рамки президентских полномочий, поэтому закон о неприкосновенности не должен применяться.