Стало известно о давлении на Пентагон из-за госпитализации Остина

«Я по-прежнему обеспокоен тем, что жизненно важные процедуры подчинения и уведомления не были соблюдены, пока министр находился под медицинским наблюдением», — приводит издание слова председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джека Рида.

Авторы материала отмечают, что данный эпизод может стать серьезным вызовом для президента США Джо Байдена, так как показывает «дисфункцию на командных высотах военной машины США». Кроме того, подчеркивается, что данный инцидент вызвал возмущение даже у конгрессменов из Демократической партии, которые в целом поддерживают политику министра обороны.