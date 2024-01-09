В МИД Британии пообещали помогать Украине годами
ВВП Великобритании и ее союзников превышает российский в 25 раз, поэтому Запад сможет оказывать помощь Украине годами. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон.
«Вместе с союзниками мы хотим предельно ясно показать Путину, что его политика выжидания с нами не сработает», – сказал Кэмерон.
Во время выступления в комитете парламента Великобритании по внешней политике глава МИД страны назвал конфликт на Украине главным вызовом всего поколения. Он также заверил, что Лондон и другие западные страны будут помогать киевскому режиму на протяжении 2024, 2025, 2026 годов и последующих лет. Для этого Запад планирует активизировать производство оружия.
Глава британской дипломатии отказался назвать конкретные цифры поставок оружия, запланированных на ближайшее время, однако напомнил, что совместный ВВП королевства и остальных союзников Киева превышает российские показатели в 25 раз. Исходя из этого, Западу не составит труда серьезно нарастить военное производство, передает ТАСС.