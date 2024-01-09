В МИД Британии пообещали помогать Украине годами

ВВП Великобритании и ее союзников превышает российский в 25 раз, поэтому Запад сможет оказывать помощь Украине годами. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон.

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«Вместе с союзниками мы хотим предельно ясно показать Путину, что его политика выжидания с нами не сработает», – сказал Кэмерон.

Во время выступления в комитете парламента Великобритании по внешней политике глава МИД страны назвал конфликт на Украине главным вызовом всего поколения. Он также заверил, что Лондон и другие западные страны будут помогать киевскому режиму на протяжении 2024, 2025, 2026 годов и последующих лет. Для этого Запад планирует активизировать производство оружия.