Трампу запретили выступить на заседании суда по делу о мошенничестве

По его данным, судья потребовал от Трампа придерживаться на заседании некоторых правил. В частности, экс-главе США не разрешается "комментировать вопросы, которые не имеют отношения к делу", "произносить предвыборные речи", а также подвергать сомнению деятельность судьи, его сотрудников, генпрокурора и судебную систему в целом.

Однако адвокаты Трампа сочли, что эти ограничения несправедливы и что Трамп не может с ними согласиться. После этого разрешение на выступление было отозвано судом.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.