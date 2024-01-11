В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано рассказал, какие подходы урегулирования конфликта на Украине рассматривает Брюссель. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Стано назвал способ достичь мира между Россией и Украиной и подчеркнул, что Евросоюз опирается на «формулу» предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, следует организовать переговоры между двумя странами при опоре на эти принципы.

«ЕС поддерживает "формулу мира", основанную на уважении украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности, которые защищаются Уставом ООН. "Формула мира" — единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира», — отметил дипломат.