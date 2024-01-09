США не разрешили Украине провести «дерзкую» операцию в Крыму в 2022 году

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подготовил план «дерзкого контрнаступления» в районе Азовского моря, предполагавший изоляцию Российской армии в Крыму, но чиновники из Пентагона его не согласовали. Об этом в книге «Наши враги исчезнут» рассказал журналист The Wall Street Journal (WSJ) Ярослав Трофимов. Lenta.ru

По его словам, ВСУ намеревались «прорваться через части Запорожья и перерезать так называемый сухопутный мост, чтобы изолировать российские силы в Крыму». В своей книге репортер The Wall Street Journal пишет, что во время обсуждения планов с западными партнерами главком ВСУ Валерий Залужный и Владимир Зеленский выступали за «дерзкое контрнаступление». Говорит Москва