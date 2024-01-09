Украина и G7 провели секретную встречу по «формуле мира»

Секретная встреча состоялась в декабре между Украиной и её союзниками из G7, а также небольшой группой стран Глобального Юга, пишет Bloomberg. Киев вместе с Западом пытался заручиться поддержкой украинского «мирного плана» по проведению переговоров с Россией, однако эти усилия «терпят крах», отмечает агентство.

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По сведениям агентства, на последней встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, «не было достигнуто значительного прогресса». Собеседники, которые просят не раскрывать их личности, сообщили, что Украина и страны G7 сопротивляются призывам стран Глобального Юга взаимодействовать по вопросу мира напрямую с Россией. Журналисты напоминают, что в Москве подобные усилия Запада без участия российской стороны считают фарсом.